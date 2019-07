Mitte Juni markierte die E.ON-Aktie ein neues 12-Monats-Hoch bei 10,21 Euro und ging anschließend in eine Korrektur über. Diese ließ den Kurs am Freitag im Tief bis auf 9,47 Euro zurückkommen. Nun scheinen die Käufer wieder die Oberhand zu gewinnen. Nach einem leichten Kursgewinn am Montag legte die Aktie am Dienstag sogar 1,64 Prozent zu und steht nun bei 9,78 Euro. Im Stochastic Momentum Index wurde zudem ein Kaufsignal gebildet. Der SMI hat die Signallinie im überverkauften Bereich nach oben ... (Alexander Hirschler)

