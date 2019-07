Kann der Dax heute wieder die Marke von 12.500 Punkten verteidigen, um später in Richtung neues Jahreshoch zu steigen?

Nach dem neuen Jahreshoch mit zwischenzeitlich 12.619 Punkten am Montag dieser Woche ist der deutsche Leitindex im Korrekturmodus. Am gestrigen Dienstag ging das deutsche Börsenbarometer nahezu unverändert bei 12.527 Punkten aus dem Handel, das Tagestief hatte bei 12.491 Punkten gelegen. Kann der Index heute wieder die Marke von 12.500 Punkten verteidigen und vielleicht die Grundlage für ein neues Jahreshoch schaffen?

Vorbörslichen Indikatoren zufolge notiert der deutsche Leitindex bei 12.530 Zählern und dürfte damit quasi unverändert am heutigen Mittwoch in den Handel starten. Die Vorgabe der Börsen aus Übersee bieten keine Unterstützung für höhere Kurse. Wichtige Termine, die den Kursverlauf deutlich in die einer oder andere Richtung schicken könnten, gibt es keine.

1 - Vorgabe aus den USA

Die US-Drohung mit zusätzlichen Strafzöllen auf EU-Waren hat Anleger an der Wall Street am Dienstag ausgebremst. Im Streit über Subventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing will US-Präsident Donald Trump bestimmte Waren aus Europa wie Oliven, italienische Nudeln und schottischen Whisky mit Strafabgaben belegen.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent höher auf 26.786 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 2973 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte um 0,2 Prozent auf 8109 Punkte vor.

2 - Handel in Asien

Der stärkere Yen und Gewinnmitnahmen haben am Mittwoch auf die Kurse in Tokio gedrückt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...