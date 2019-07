Die Schweden ziehen es durch: Gäste von Restaurants und Cafés dürfen auch draußen nicht mehr rauchen. Am Bahnsteig, an Haltestellen und auf Spielplätzen bleibt die Kippe jetzt aus. Eine gute Idee auch für Deutschland?

Oje, oje, schon wieder so eine Kolumne von so einem weltverbesserischen Kolumnisten, der meint, allen seine unqualifizierte Privatmeinung reinwürgen zu müssen? Diese Art von Sprüchen kommt immer dann, wenn ich hier über das Für und Wieder von Verboten nachdenke, von der Seite, die am Ende aller Abwägung meiner Meinung nach den Kürzeren zieht.

Aber Moment, ja? Man wird ja wohl noch die Welt verbessern dürfen! Im Ernst: Lassen Sie uns das Thema ganz cool durchdenken (sollten Sie Raucher sein, ziehen Sie sich vorher bitte schnell noch genussvoll zur Beruhigung etwas Nikotin rein): Brauchen wir auch in Deutschland ein Rauchverbot vor Cafés und Restaurants, an Haltestellen, Bahnsteigen und auf Spielplätzen wie in Schweden?

Hose runter: Ich bin Nichtraucher und meine Mutter ist Schwedin. Aber vor allem bin ich Freund der Devise: Jeder so, wie er mag, so lange er anderen nicht schadet. Und ich bin für Verbote als letztes Mittel. Also:

1. Andere Menschen todbringenden Substanzen auszusetzen, dafür muss es schon gute Gründe geben. Der eigene Wunsch nach Genuss/Stillen des Suchtdrucks/Haare auf der Brust kann das nicht sein. Selbst wenn ich mich zwingen will, ich kann es nicht anders sehen: Jemand anderem aus reinem suchtgetriebenen Eigeninteresse heraus gesundheitlich zu schaden - das ist nicht hinnehmbar, auch wenn es Jahrhunderte lang hingenommen wurde. Vernunft sticht Tradition.

2. Aber Autos stoßen auch giftige Abgase aus und das wird auch nicht verboten? Stimmt. Aber wer will schon, dass das Autofahren verboten wird, nur weil im Café nicht mehr draußen geraucht werden darf?

3. Stellen wir uns vor, es wäre plötzlich legitim, dass sich Menschen auf Caféterrassen und Haltestellen den eigenen Zeigefinger anlecken und ihn dann wildfremden Menschen ins Ohr stecken. Motto: Wem das nicht passt, der kann ja zuhause bleiben. Gut, der Vergleich hinkt: Passiv rauchen ist deutlich ungesünder als Speichel am Ohr. Wenn Ohrspucke-Hasser also nicht zuhause bleiben müssen, wenn ihnen ihre Behandlung nicht passt, müssen es unfreiwillige Passivraucher also erst recht nicht. Bei mit unseren Steuern finanzierten Räumen wie Haltestellen und Spielplätzen gilt das nicht weniger.4. Aber zieht der Rauch unter freiem Himmel nicht direkt ab? Nein, leider. Er zieht meist durch. Entweder direkt von der Zigarette oder aus ...

