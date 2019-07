Die Popularität der Grundeinkommens-Idee ist bedenklich und deutet in Richtung eines vom Egalitarismus geprägten Wertesystems. Eine liberale Ordnung aber lebt von gesundem Pragmatismus, der uns vor Utopien bewahrt.

"Jeder Familienvater holt das, was er und die Seinen nötig haben, und nimmt es ohne Geld und ohne irgendwelche Gegenleistungen an sich. Denn warum sollte ihm etwas verweigert werden?"

Abgesehen von der patriarchalischen Attitüde könnte diese rhetorische Frage auch von einem der immer zahlreicheren Befürworter der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens stammen. Tatsächlich ließ dies vor über 500 Jahren der englische Gelehrte Thomas Morus den Protagonisten seines Romans "Utopia" sagen, um das Konzept einer Grundversorgung ohne Bedürftigkeitsprüfung oder Gegenleistung in die Welt zu bringen. Wer behauptet, die Forderung eines bedingungslosen Grundeinkommens sei ein untrennbar mit dem Zeitgeist liberaler Gesellschaften des 21. Jahrhunderts verbundenes Phänomen, offenbart nicht nur ein defizitäres Verständnis davon, was eine liberale Gesellschaft ausmacht. Er verkennt auch, dass die Geschichte des Grundeinkommens so weit zurückreicht wie die des Liberalismus.

Ausgangspunkt der Debatte ist ein durch verschiedene Ansätze begründetes Recht auf ein Existenzminimum. Dieses wird durch ein Grundeinkommen garantiert, das für alle Bürger eines Staates gelten und sowohl von einer Bedürftigkeitsprüfung als auch von der Forderung einer Gegenleistung entkoppelt sein muss, um als bedingungslos bezeichnet werden zu können.

Darauf aufbauend lässt sich der Konflikt zwischen liberalen Ordnungen und bedingungslosem Grundeinkommen schnell verorten: Ein Grundeinkommen muss vom Staat finanziert werden. Der aber ist kein eigenständig handelnder Monolith, sondern eine Vereinigung von Individuen. Die Vielfalt an vorgeschlagenen Finanzierungsmodellen darf deshalb nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine solche Finanzierung eine Transferzahlung von einer Gruppe Individuen an eine andere Gruppe Individuen notwendig macht. Auch wenn jeder Bürger ein Grundeinkommen erhält, ist es unmöglich, dass dadurch das reale Nettoeinkommen jedes Bürgers steigt. Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist Resultat einer Umverteilung wie alle anderen Maßnahmen des Sozialsystems und kollidiert daher wie alle anderen Umverteilungen mit der Freiheit des Individuums, über die Früchte seiner Arbeit frei zu verfügen. Diese Kollision macht ein bedingungsloses Grundeinkommen noch nicht mit einer liberalen Gesellschaftsordnung unvereinbar, führt aber dazu, dass die Einführung einer besonderen Rechtfertigung bedarf.Die Popularität des Konzepts ist ein gesinnungsübergreifendes Phänomen. Hervorzuheben sind drei Argumente, die auch scheinbar liberale Befürworter vertreten: Zum einen wird behauptet, ein bedingungsloses Grundeinkommen sei freiheitsfördernd. Zudem wird es als zumindest teilweiser Ersatz bestehender Sozialsysteme über administrative Effizienz legitimiert. Hinzu kommt das Argument, wonach das Grundeinkommen ...

