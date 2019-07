Das die europäischen Märkte eng verknüpft sind mit den US-Märkten, ist kein Geheimnis. Dies macht sich besonders dann bemerkbar, wenn die US-Märkte feiertagsbedingt geschlossen haben. Die Umsätze an den deutschen Märkten sind dann nämlich auffällig niedrig. In dieser Woche steht nun wieder einer der wichtigen US-Feiertage, der Unabhängigkeitstag, an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...