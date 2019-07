Der Computerzubehör-Hersteller Logitech International S.A. (ISIN: CH0025751329) will für das letzte Fiskaljahr (31. März 2019) eine Dividende in Höhe von rund 0,73 Franken ausschütten. Dies ist eine Anhebung um rund 10 Prozent im Vergleich zum letzten Fiskaljahr. Die nächste Generalversammlung findet am 4. September 2019 statt. Die Auszahlung der Dividende ist geplant für den 20. September 2019. Zuletzt wurden im ...

