Einen umfassenden Bericht zum Thema Entwicklung, Test und Betrieb von sicheren automatisierten Fahrzeugen haben elf Unternehmen aus der Automobilbranche beziehungsweise aus dem Bereich automatisiertes Fahren veröffentlicht. Mit dem Dokument "Safety First for Automated Driving" (SaFAD) wollen die Unternehmen betonen, dass Safety by Design zusammen mit Verifizierung und Validierung wichtig ist, um als Industrie einen Standard für das automatisierte Fahren zu schaffen.

