Bis in die Achtzigerjahre waren die Mieten in Spanien eingefroren. Die Folgen sind bis heute spürbar: Ein Mangel an Wohnraum für junge Leute und sozial Schwache. Eine Warnung für Berlin.

Wer in Berlin etwas mit öffentlichem Wohnungsbau zu tun hat, der kommt an Lorenzo Karasz und dessen Guiding Architects kaum vorbei. Der Österreicher lebt seit 2009 in Barcelona und hat seit einigen Jahren immer wieder Gäste aus der deutschen Hauptstadt als Kunden, die etwas über die Wohnungspolitik und den bautechnischen Wandel in der katalanischen Metropole lernen wollen. In ihren Führungen bieten Karasz und Kollegen je nach Bedarf völlig unterschiedliche, aber stets kenntnisreiche und unterhaltsame Blickwinkel auf Gebäude und Infrastruktur.

Der Vorstand des BBU Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, dessen Mitglieder rund 40 Prozent aller Berliner Mietwohnungen bewirtschaften, interessierte sich bei seinem Besuch vor einer Weile beispielsweise sehr intensiv für den sozialen Wohnungsbau in Barcelona. Im März schlug dann zum wiederholten Male auch Berlins Senatsbaudirektorin Regula Lüscher in der Stadt auf und ließ sich, begleitet von anderen Mitgliedern der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, vom Wandel der Stadt inspirieren. Für Lüscher war es nicht die erste Studienreise nach Barcelona. Zuletzt hatte sie sich dort vor sechs Jahren umgeschaut. Schwerpunkt der Führung für die Politiker war in diesem Jahr die Altstadt.

Die Anziehung der Olympiastadt von 1992 hat ihren Grund. "Barcelona versucht mit allen verfügbaren Mitteln, leistbaren Wohnraum zu schaffen. Die Stadt befindet sich in einem dynamischen Prozess und hat sehr viel Mut zur Veränderung", sagt Architekt Karasz. Er ist waschechter Wiener. Sein Schmäh legt sich über seine Sätze wie Schlagobers über die Sachertorte. "Das Thema Wohnen ist in Barcelona in den vergangenen Jahren in den Mittelpunkt der politischen Auseinandersetzung gerückt. Gerade deshalb ist zuletzt vieles in der Stadt passiert", sagt der 38-Jährige.

Der Mut zur Veränderung kommt nicht von Ungefähr. Barcelona sieht sich zum Handeln gezwungen, weil eine Masse an Problemen besonders jungen Menschen und sozial Schwachen zu schaffen macht und für gesellschaftlichen Sprengstoff sorgt. Wohnraum ist knapp, die Mieten steigen exorbitant und Eigentum ist für viele Familien kaum noch zu finanzieren. Berlin lässt grüßen. Die Probleme sind so massiv, dass es 2015 sogar eine frühere Aktivistin als Bürgermeisterin ins Rathaus geschafft hat: Ada Colau kämpfte vor ihrer Zeit als Politikerin gegen Zwangsräumungen und Mietwucher.Ihre Agenda nahm sie mit in den Wahlkampf. In ihrer ersten Amtszeit legte sie sich mit Onlineportalen an, die Privatwohnungen für kurzfristige Aufenthalte vermitteln, kaufte Immobilien mit öffentlichen Geldern auf und erwarb Grundstücke und zerfallene Gebäude, um neuen sozialen ...

