Die geldpolitischen Maßnahmen der EZB haben die Refinanzierungskosten im Euroraum deutlich gesenkt. Die fokussierte Arbeit der Bankenaufsicht der OeNB hat die Finanzmarktstabilität in Österreich in den vergangenen Jahren gestärkt. Gleichzeitig haben die heimischen Banken 2018 ihre Gewinne weiter steigern können. Die zu erwartende konjunkturelle Abkühlung sowie der fortschreitende Wandel der Geschäftsmodelle der Banken bringen allerdings weiterhin Herausforderungen mit sich. "Die unkonventionellen Maßnahmen der Geldpolitik haben zur Stabilisierung des Bankensystems und seiner gesamtwirtschaftlichen Funktion beigetragen. Sie haben die Refinanzierungskosten der Banken reduziert und die Weitergabe der niedrigen Zinsen an die Realwirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...