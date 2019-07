Gut geht es in Deutschland den Versicherern, da gibt es Allzeithochs zum Teil. Ein Mitgrund ist die gute Portfolio-Entwicklung aufgrund der absurden Kursgewinne bei Rentenwerten. Auch VIG und Uniqa zeigten sich stark.VIG ( Akt. Indikation: 23,10 /23,15, 0,98%)Uniqa ( Akt. Indikation: 8,27 /8,30, 0,66%) Und dann hat derzeit auch die ohnedies geplagte Bayer ein Österreich-Problem. In deutschen Händlerkreisen wird das so kommuniziert. "Österreich hat ja im Alleingang Glyphosat verboten. Es ist unklar, ob das Verbot mit EU-Recht vereinbar ist, aber das Sentiment ist natürlich nicht positiv. Eine mögliche Senkung des Ausblicks wird bereits erwartet".Bayer ( Akt. Indikation: 61,77 /61,78, 2,06%) Auf die Agrana-Antwort zu unserer Beyond Meat Frage warten wir auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...