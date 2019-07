Was war das für eine Aufbruchstimmung, als zur Europawahl vornehmlich junge Wähler das gewohnte Machtgefüge erschütterten. Was für ein Potenzial! Doch alte EU-Politiker begraben das Momentum - mit gefährlichen Folgen.

Erstmals seit Jahren war die Europawahl 2019 kein mechanisch ausgeführter Akt, sondern sprühte vor Geist, Debatte und gelebter Demokratie. Ein Hauch von Revolution wehte da durch das verkrustete Europa. Und auch durch Deutschland, wo die jungen Wähler grüne und Kleinparteien nach oben spülten und die Altparteien gründlich blamierten.

Ihre Wahl war eine Wahl für Aufbruch, Demokratie, Mitbestimmung. Es wäre der Moment gewesen, die so vorgefertigten wie ausgetretenen Pfade zu verlassen und frisch zu überlegen, wo die EU eigentlich hinsteuern soll. Es wäre der Moment gewesen, in dem die Altparteien sich hätten fragen müssen, was da eigentlich schief gelaufen ist in den vergangenen Jahren. Es ist eine Menge.

Stattdessen wiederholt die EU ihre schlimmsten Fehler und setzt ihr letztes bisschen Glaubwürdigkeit aufs Spiel. Das könnte gefährliche Konsequenzen haben.

Ausgerechnet Ursula von der Leyen soll Kommissionpräsidentin werden. Nein, Sie haben nichts verpasst, von der Leyen hatte nichts mit dem EU-Wahlkampf zu tun, nicht als Wahlkämpferin, geschweige denn als Kandidatin.Ihre Nominierung folgt einem jener berüchtigten Brüsseler Hinterzimmer-Deals, wo die Chefs der Mitgliedsstaaten einander so lange aussitzen, bis sie möglichst viele ihrer eigenen, nationalen Interessen durchgesetzt haben. Dabei geht es nicht um Weitblick und auch nicht um den Wählerwillen, sondern um stundenlanges Geschacher mit möglichst wenig Konsequenz.

Die EU hat unrühmliche Bekanntheit erlangt für diese Schmalspurdeals, man erinnere sich nur an die geplatzte EU-Verfassung oder Personalien ...

