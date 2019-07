An den Autoaktien scheiden sich bereits seit einiger Zeit die Geister. Man ist es als Anleger zwar gewohnt, dass sich Bullen und Bären an der Börse kompromisslos gegenüberstehen. Doch so verbittert wie bei der Automobilindustrie seit einiger Zeit gekämpft wird, hat man es schon lange nicht mehr erlebt. Die Käufer verweisen auf das niedrige KGV und die hohe Dividende, während die Verkäufer auf die rückläufigen Verkäufe der Branche verweisen und eine mögliche Abkühlung der Wirtschaft erwarten. Zu ... (Dr. Bernd Heim)

