Ursula von der Leyen hat in jedem ihrer Ämter Europapolitik gemacht und gezeigt, welchen Stellenwert die EU für sie hat. Sollte sie EU-Kommissionschefin werden, dürfte sie aber auch eine größere Nähe zu den USA suchen.

Als Ursula von der Leyen an einem Nachmittag im Oktober 2017 durch die Altstadt von Zagreb läuft, sind viele ihrer Kollegen in Berlin gerade damit beschäftigt, sich neu zu orientieren. Die Bundestagswahl liegt erst ein paar Tage zurück, in der Hauptstadt wird viel spekuliert über neue Jobs und Ministerien. Aber die Verteidigungsministerin nutzt die Zeit für eine typische Von-der-Leyen-Reise: In zweieinhalb Tagen besucht sie gleich drei Länder: Kroatien, Cypern, Georgien.In Zagreb hat sie nur ein paar Stunden Zeit. Genug immerhin, um zwischen zwei Terminen mit ihren Begleitern noch ein Stück zu Fuß über Kopfsteinpflaster zu laufen und dabei zu erklären, wie wichtig gerade die kleineren EU-Länder für ihr Projekt einer engeren verteidigungspolitischen Zusammenarbeit sind. Bei den bevorstehenden Weichenstellungen zähle schließlich jede Stimme, nicht nur die der Franzosen oder der Italiener, erklärt sie im Laufschritt. Helmut Kohl habe so Europapolitik gemacht, also mit Blick auf die Kleinen, aber auch Noch-Kommissionschef Jean-Claude Juncker.

"Das hier ist ein Besuch bei Freunden", sagt sie deshalb, als den Premierminister Andrej Plenkovic in dessen Regierungssitz trifft. "Wir wissen, dass wir uns immer auf Kroatien verlassen können." Man arbeite nicht nur in der Sicherheitspolitik zusammen, sondern auch mit Blick auf die europäische Ratspräsidentschaft der Deutschen im Jahr 2020: "Der Weg dahin ist kurz", sagt sie nach dem Treffen. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um dafür gemeinsam Ideen und Konzepte zu entwickeln."

Knapp zwei Jahre später scheint es, als könne von der Leyen nun als neue EU-Kommissionspräsidentin demnächst nicht nur die Konzepte von damals umsetzen. Es zahlt sich auch aus, dass Sie in jedem ihrer Ämter immer auch Europapolitik machte und systematisch ein Netzwerk in fast allen EU-Staaten aufbaute. Angeblich soll es sogar die Kanzlerin erstaunt haben, wie groß ihr Rückhalt etwa bei den Osteuropäern ist. Auch Frankreichs Regierungschef Emmanuel Macron attestierte ihr nach den Entscheidungen am Dienstag eine "europäische DNA". Für die Franzosen ist die Personalie zwar schon deswegen attraktiv, weil Macron im Gegenzug mit Christine Lagarde den Posten an der Spitze der Europäischen Zentralbank besetzen konnten. Aber die in Brüssel aufgewachsene und begeistert französisch sprechende von der Leyen hatte auch stets die Nähe zu Frankreich gesucht: Immer wieder trat sie gemeinsam mit ihrer französischen Amtskollegin Florence Parly auf, Mitte Juni auch gemeinsam mit Macron als in Paris ein Abkommen für einen neuen Kampfjet unterzeichnet wurde.

Von der Leyen, das war immer klar, hätte sich auch eine entschiedenere deutsche Antwort auf Macrons europapolitische Initiativen gewünscht. Ihre Loyalität zur Kanzlerin hielt sie immer davon ab, das auszusprechen, selbst in kleinster Runde kritisiert sie Angela Merkel nie. Andererseits war die Ungeduld mit der Europapolitik ...

