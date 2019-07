DAX - Neues Jahreshoch am Vormittag

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der DAX startet heute beflügelt von Zugewinnen an der Wall Street mit einem kleineren Aufwärtsgap in den handelstag und legt in den ersten beiden Handelsstunden deutlich zu. Dabei steigt der Xetra-DAX am Vormittag auf ein neues Jahreshoch bei 12.620 Punkten.

Hier dürfte es zunächst erst einmal zu einer Kursberuhigung kommen. Sollte der S&P500 allerdings am Nachmittag im verkürzten Handel vor dem morgigen US-Feiertag noch Richtung 3.000 Punkte marschieren, dürften die Bären weiterhin einen ziemlich schweren Stand haben. In dem falle wären weitere Zugewinne Richtung 12.700/800 Punkte denkbar.

Erst unterhalb des gestrigen Tagestiefs müssten sich die Bullen größere Gedanken machen, bis dahin ist der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig weiter nordwärts.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.05.2019 - 03.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2014 - 03.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

