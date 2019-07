Neue Aufträge für die heimischen börsenotierten Baugesellschaften: Die Porr unterzeichnet den Vertrag für die Generalinstandsetzung der Piste 2 am Henri Coanda Flughafen in Bukarest-Otopeni. Der Generalunternehmerauftrag beläuft sich auf rd. 23 Mio. Euro. Strabag Rail a.s. hat von der tschechischen Eisenbahn-Infrastrukturbehörde den Auftrag zur Modernisierung der 11,3 km langen Bahnstrecke zwischen Sobeslav und Doubí erhalten. Die Auftragssumme beträgt CZK 3,86 Mrd. (~ 150 Mio. Euro), der Anteil der Konsortialführerin Strabag Rail a.s. beläuft sich auf 53,21 Prozent.Im ersten Halbjahr 2019 verkaufte KTM weltweit rund 136.000 Fahrzeuge unter den Marken KTM und Husqvarna Motorcycles und steigerte somit den Absatz um rund 7 Prozent ...

