Der Frauenanteil unter Professoren dümpelt in Deutschland bei 23 Prozent vor sich hin - trotz ambitionierter Förderpläne. Eine Universität in den Niederlanden will jetzt nur noch Frauen einstellen. Ist das die Lösung?

Die akademische Welt müsste ihrem Selbstverständnis nach in Sachen Gleichberechtigung eigentlich weiter sein. Unis waren die Vorreiter bei der sogenannten geschlechtergerechten Sprache. Der Anteil der Studentinnen und Absolventinnen ist seit Jahren hoch. Unis sind der Ort, wo in Fächern wie Gender Studies über den Tellerrand der landläufigen Geschlechterdebatten geschaut wird. Doch ausgerechnet die Universitäten geben ein verheerendes Bild ab, wenn man den Anteil von Frauen in Lehre und Leitung betrachtet.

Ein Widerspruch, der zwar auch den meisten Universitäten längst aufgefallen ist. Doch allen Förderversuchen zum Trotz liegt der Anteil der Professorinnen in Deutschland bei 23 Prozent. Immerhin: Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, wurden 32 Prozent der im vergangenen Jahr eingereichten Habilitationsschriften von Frauen verfasst. 2008 seien es lediglich 23 Prozent gewesen.

In den Niederlanden sieht es etwas besser aus, die Technische Universität Eindhoven bildete dort mit 12,6 Prozent aber ein trauriges Schlusslicht - und sorgt nun mit einer Radikalmethode zur Frauenförderung für Medienaufmerksamkeit. Die kommenden fünf Jahre sollen wissenschaftliche Positionen nur noch mit Frauen besetzt werden. Die Frauenquote für Neueinstellungen liegt damit bei 100 Prozent. Nur wenn innerhalb von sechs Monaten keine geeignete Kandidatin gefunden wurde, kann auch ein männlicher Bewerber zum Zuge kommen. Auf diese Weise will die Uni zumindest bald die 20-Prozent-Marke knacken, heißt es.

Niederländischen Medien sagte Rektor Frank Baajens, er wünsche sich eine Änderung der Kultur. An der technischen Hochschule studieren bis jetzt auch mehrheitlich Männer. Das wolle er aufbrechen, auch durch weibliche Vorbilder. "Spiegel Online" sagte er, es gebe "keinen Grund, warum nicht die Hälfte unserer Studenten männlich und die andere Hälfte weiblich sein sollte". Er verwies auch auf die unbewussten Vorurteile, die Männer eher Männer und Frauen eher Frauen einstellen ließen. Dies sei durch Studien hinreichend bewiesen. Um den Frauenanteil zu erhöhen, braucht es damit vor allem: Frauen, die bereits da sind. Hier setzt die 100-Prozent-Maßnahme von Eindhoven an.

Die Reaktionen auf die Maßnahme reichen von Begeisterung bis zu Buh-Rufen, die die Diskriminierung von Männern beklagen, die nun für das diskriminierende Gehabe früherer ...

