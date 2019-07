Entspannung sieht anders aus: Viele Beschäftigte sind selbst auf Reisen ständig erreichbar. Diese Tipps helfen beim möglichst störungsfreien Urlaub - und der stressfreien Rückkehr.

Urlaub ist für viele Beschäftigte die Zeit, in der sie nur einmal täglich ihre Job-Mails checken. Dabei ist die Ferienzeit so viel mehr als die körperliche Abwesenheit vom Arbeitsplatz. Im besten Fall sollte zum Zwecke der Erholung nicht einmal an Arbeit gedacht werden. Die Realität sieht leider anders aus. Die meisten Angestellten halten auch im Urlaub den Kontakt zu Kollegen und Vorgesetzten.

Fast zwei von drei Angestellten (64 Prozent) sind laut dem Xing Urlaubsreport während der Ferien grundsätzlich für Kollegen oder Vorgesetzte erreichbar. Jeder Zehnte der Befragten gab an, sogar ständig zur Verfügung zu stehen.

Dabei ist es nicht mit passiver Erreichbarkeit getan. Wiederum zwei Drittel der im Urlaub Erreichbaren kontrollierten mindestens einmal pro Tag ihre E-Mails. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam eine Umfrage für den Digitalverband Bitkom. Demnach

lesen 61 Prozent der Berufstätigen im Urlaub berufliche Kurznachrichten,57 Prozent sind telefonisch für Chef, Kollegen oder Kunden erreichbar,und 27 Prozent checken geschäftliche E-Mails.

Die reine Nettozeit, die mit der Job-Kommunikation verbracht wird, ist dabei fast Nebensache. Das wahre Problem besteht darin, dass der Beruf unterschwellig ständig präsent bleibt. Digitale Kommunikation ist mittlerweile so normal, dass sie schon gar nicht mehr als Arbeit oder als Störung empfunden wird. Im Gegenteil sorgt Informations-Multitasking für schnelle Befriedigung, eine hohe Zahl von erledigten E-Mails stärkt womöglich das Selbstwertgefühl. Da kann sich in den ersten Urlaubstagen anstelle von Erleichterung das ungute Gefühl breitmachen, dass man gerade etwas Wichtiges verpasst. Viele Angestellte bleiben deshalb freiwillig im Hamsterrad der Kommunikation und schalten lediglich einen Gang runter.

Tun Sie sich einen Gefallen und machen Sie es in diesem Sommer besser. Dabei können diese Tipps und Anregungen für einen möglichst störungsfreien Urlaub helfen.

#1 Sie müssen nicht erreichbar sein

Ständige Erreichbarkeit im Urlaub ist oft das Resultat eines Missverständnisses. Viele Angestellte freuen sich, wenn sie scheinbar unersetzlich sind und finden es daher normal, in den Ferien ansprechbar zu sein. Dabei ist das aus rechtlicher Sicht der Ausnahmefall. Das Arbeitszeitgesetz und das Bundesurlaubsgesetz regeln, dass jeder Angestellte in Deutschland Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub hat. "Während dieser Zeit ruht die Hauptleistungspflicht der Beschäftigten", betont der Deutsche Gewerkschaftsbund. "Denn: Wer arbeitet, kann sich nicht erholen." Daraus leite sich für Arbeitnehmer ein Recht auf Nichterreichbarkeit ab. "Sie müssen während ihres gesetzlichen Erholungsurlaubs keine Telefonate beantworten und sind nicht verpflichtet, ihre E-Mails zu checken", ...

