Die Gewerkschaft geht im Tarifstreit auf die Airline zu. Sollte die Lufthansa nicht auf den Vorschlag eingehen, soll es Urabstimmungen über Streiks geben.

Im Konflikt mit der Lufthansa ist die Flugbegleitergewerkschaft Ufo einen Schritt auf das Unternehmen zugegangen. Ufo bot Lufthansa am Mittwoch eine vierwöchige Friedenspflicht an, in denen es keine Urabstimmung über Streiks geben solle. Das Unternehmen müsse lediglich zustimmen, die zuletzt von Lufthansa angezweifelte Rolle der Gewerkschaft als Tarifpartner in vertraulichen Gesprächen zu klären. Lufthansa war zunächst nicht für eine ...

