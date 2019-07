Philipp-Christopher Peitsch, Geschäftsführer des Preisvergleichsportals Idealo, zu den Hintergründen seiner Schadensersatzklage gegen Google - und warum dessen missbräuchliches Verhalten bis heute anhält.

Herr Peitsch, Idealo hat kürzlich vor dem Landgericht Berlin eine Schadensersatzklage gegen Google wegen Marktmissbrauch eingereicht. Warum das?Philipp-Christopher Peitsch: Uns geht es um den fairen Wettbewerb zwischen großen und kleinen Anbietern im Internet. Wir wollen verhindern, dass Google als marktbeherrschende Suchmaschine uns als deutlich kleineres Preisvergleichsportal mit unlauteren Mitteln aus dem Geschäft drängen kann. Dafür ziehen wir nun auch vor Gericht. Die wichtigste Grundlage ist die Entscheidung der EU-Kommission aus dem Jahr 2017, in der Google beim Preisvergleich ein missbräuchliches Verhalten attestiert wird. Die Begründung machen wir uns zu eigen.

Heißt das, Sie verstehen die Kartellentscheidung der EU als Aufforderung für eine zivilrechtliche Schadensersatzklage, wie sie Idealo jetzt eingereicht hat?Die EU-Kommission hat den Fall sehr umfangreich geprüft, beispielsweise Daten im Terabyte-Umfang erhoben und analysiert, um herauszufinden, inwiefern das Verhalten von Google zu einer Veränderung des Nutzerflusses beim Preisvergleich geführt hat. Die Wettbewerbshüter haben zudem interne E-Mails von Google ausgewertet und veröffentlicht. Google wusste demnach ganz genau, dass sein eigener Preisvergleich nicht wettbewerbsfähig ist. In einer E-Mail schreibt ein Google-Mitarbeiter sinngemäß: Wann auch immer ein anderer Preisvergleichsanbieter bei der Web-Suche oben rangiert, platzieren wir Google Shopping darüber. Dieses Verhalten ist öffentlich dokumentiert - und darauf stützt sich unsere Klage.

Aber die Entscheidung gegen Google ist ja noch gar nicht rechtskräftig.Stimmt, das Verfahren ist nach dem Widerspruch von Google jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof anhängig. Entscheidend ist aber für uns, dass die von der EU-Kommission festgestellten Sachverhalte wie eben die Traffic-Verschiebung zu Lasten der Preisvergleiche und die internen Mails nun öffentlich sind - und also von einem deutschen Gericht gewürdigt werden können.

Wäre es für Ihre Schadensersatzklage nicht sinnvoller gewesen, das höchstrichterliche Urteil auf EU-Ebene abzuwarten?Die Entscheidung der EU-Kommission steht bereits mehr als zwei Jahre im Raum, ohne dass ein Betroffener etwas vorgenommen hat. Daher ist es richtig, darauf mit einer lokalen Schadensersatzklage zu reagieren - weil es eben auch das ist, was uns die EU-Kommission nahegelegt hat.

Warum muten Sie sich eine solch aufwändige juristische Auseinandersetzung mit einem US-Konzern zu?Versetzen Sie sich in die Lage von Idealo: Google hat unserem Markt der Produkt- und Preissuchmaschinen als einen lukrativen Markt erkannt und 2004 mit Froogle und 2008 mit Google Shopping angefangen, diesen Markt zu erobern - mit, wie sie in internen E-Mails selbst eingeräumt haben, schlechten Produkten, bei denen Google obendrein gegen die eigenen Ranking-Regeln verstoßen hat. Denn der Google-Suchalgorithmus belohnt vor allem zwei Dinge: Die ordentliche Verlinkung einer Website sowie eigene Inhalte, also nicht ...

