Finanzinvestoren bieten laut Finanzkreisen etwa 35 Euro pro Aktie. Die Hängepartie um den Lichttechnik-Konzern dauert bereits seit Monaten.

Bei Osram naht Insidern zufolge die Entscheidung über eine Übernahme des Münchner Lichttechnik-Konzerns. Der Osram- Aufsichtsrat werde am Donnerstag in einer außerordentlichen Sitzung über eine Offerte der Finanzinvestoren Carlyle und Bain beraten, mit denen der Vorstand seit Monaten in Gesprächen ist, sagten mehrere mit den Verhandlungen vertraute Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Das Angebot dürfte in der Größenordnung von 35 Euro je Osram-Aktie liegen, sagte einer der Insider. Das wäre ein Aufschlag von rund 20 Prozent auf den Durchschnittskurs der vergangenen Monate. Die gebeutelte Aktie schoss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...