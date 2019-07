Die Aussicht auf eine lockerere Geldpolitik in den USA hat am Mittwoch gleich drei viel beachtete Aktienindizes auf Rekordstände getrieben. Sowohl der Leitindex Dow Jones Industrial als auch der marktbreite Aktienindex S&P 500 und der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 +0,74% erklommen bislang unerreichte Höhen.Der Dow Jones +0,67% schloss in einem verkürzten Handel vor dem Unabhängigkeitstag 0,7 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...