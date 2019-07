Im vergangenen November wurde die Umfirmierung von PUV Ventures Inc. in AgraFlora Organics International Inc. vollzogen, um der Geschäftstätigkeit des Unternehmens besser Rechnung tragen zu können. AgraFlora Organics International Inc. betätigt sich in der Cannabis-Produktion und hat das Ziel, in diesem Geschäftsbereich einer der weltweit führenden Anbieter zu werden. Gleichzeitig wurde ein Aktiensplit im Verhältnis 5:1 durchgeführt. Für eine alte Stammaktie haben die Aktionäre fünf neue Stammaktien ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...