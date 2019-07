Mit Ursula von der Leyen käme eine überzeugte Europäerin an die Spitze der EU-Kommission. Wirtschaftspolitisch dagegen ist ihr Profil weit weniger scharf.

Als Ursula von der Leyen an einem Nachmittag im Oktober 2017 durch die Altstadt von Zagreb läuft, sind viele ihrer Kollegen in Berlin gerade damit beschäftigt, sich neu zu orientieren. Die Bundestagswahl liegt erst ein paar Tage zurück, Spekulationen über Koalitionen und Personen wabern durch die deutsche Hauptstadt. Nur die Verteidigungsministerin ist ganz woanders, ganz bei sich, und nutzt die Zeit für eine typische von-der-Leyen-Reise. In zweieinhalb Tagen besucht sie gleich drei Länder: Kroatien, Zypern, Georgien.

In Zagreb hat sie nur ein paar Stunden Zeit. Genug immerhin, um zwischen zwei Terminen mit ihren Begleitern noch ein Stück zu Fuß über Kopfsteinpflaster zu laufen und dabei zu erklären, wie wichtig gerade die kleineren EU-Länder für eine engere verteidigungspolitische Zusammenarbeit seien. Bei den bevorstehenden Weichenstellungen zähle schließlich jede Stimme, nicht nur die der Franzosen oder der Italiener, erklärt sie im Laufschritt. Man müsse auf die Kleinen achten.So habe Helmut Kohl Europapolitik gemacht. Und so halte es auch EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker.

Nun, fast zwei Jahre später, ist Ursula von der Leyen selbst in diesem Amt angekommen. Jedenfalls dann, wenn das Europäische Parlament in zwei Wochen ihre überraschende Nominierung als EU-Kommissionspräsidentin bestätigen sollte. Möglich war das, weil sie schon in ihren früheren Ämtern europapolitische Initiativen startete und sich über die Jahre ein Netzwerk schuf.

Als Arbeitsministerin fragte sie, warum sich eigentlich nur die Finanzminister regelmäßig treffen und lud ihre 27 EU-Kollegen nach Berlin ein. Sie warb für europaweite Programme gegen Jugendarbeitslosigkeit, auch als Verteidigungsministerin investierte sie viel Zeit in die europaweite Zusammenarbeit. Und nun soll sogar die Kanzlerin gestaunt haben, wie groß ihr Rückhalt etwa bei den Osteuropäern ist.Auch Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron attestierte ihr nach den Entscheidungen am Dienstag eine "europäische DNA". Für die Franzosen ist die Personalie zwar schon deswegen attraktiv, weil Macron im Gegenzug mit Christine Lagarde den Posten an der Spitze der Europäischen Zentralbank besetzen konnte. Aber die in Brüssel aufgewachsene und begeistert französisch sprechende von der Leyen suchte auch stets die Nähe zu Frankreich. Sie hätte sich wohl auch eine entschiedenere deutsche Antwort auf Macrons europapolitische Initiativen gewünscht. Ihre Loyalität zur Kanzlerin hielt sie immer davon ab, das auszusprechen, selbst in kleinster Runde kritisiert sie Angela Merkel nie. Gleichzeitig war ihr die Ungeduld mit der Europapolitik der großen Koalition stets anzumerken.

Womöglich nützt ihr das, um Mitte Juli im Europäischen Parlament gewählt zu werden, obwohl sie keine Spitzenkandidatin war und anders als etwa der CSU-Politiker Manfred Weber nicht im Wahlkampf über die Dörfer zog. Sicher ist das nicht. Sozialdemokraten, Grüne und mittlerweile auch Liberale stören sich daran, dass kein Spitzenkandidat zum Zug kommt. Und selbst im eigenen Lager herrscht Empörung darüber, dass Weber geopfert wurde. Von der Leyen wird auf die Parlamentarier zugehen müssen, ihnen inhaltlich Angebote machen müssen. In Brüssel wird damit gerechnet, dass sie womöglich nur eine sehr knappe Mehrheit bekommt. "Damit wäre sie von Anfang an geschwächt", sagt ein Insider. "Sie müsste in den kommenden fünf Jahren viele Diener gegenüber dem Parlament machen."

Vorbild SPD

