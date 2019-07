Aus den USA kommen an diesem Donnerstag wegen des Nationalfeiertags wenige Impulse. Der deutsche Leitindex könnte trotzdem erneut ein Jahreshoch erreichen.

Dem Dax steht ein Handelstag mit wenig vorhersehbaren Handelsimpulsen bevor. In den USA bleiben wegen des Unabhängigkeitstags die Börsen - und auch sonst sehr viel - geschlossen. Entsprechend werden an diesem Donnerstag keine Unternehmenszahlen oder Konjunkturdaten aus den USA kommen. Auch der europäische Terminkalender ist kurz. Umso mehr dürften Anleger auf Charttechnik und Nachrichten schauen.

Der Mittwoch hatte den Börsen in Europa und den USA Zuwächse gebracht. Der deutsche Leitindex verzeichnete im Verlauf des Mittwochshandels zeitweise ein neues Jahreshoch, die US-Börsen erreichten nach verkürztem Handel allesamt ein Rekordhoch. Die Vorgaben sind entsprechend positiv. Die Frankfurter Benchmark schloss am Mittwoch bei 12.616 Punkten und damit einem Plus von 0,7 Prozent. Im vorbörslichen Handel notiert der Deutsche Leitindex auf der Plattform IG 0,15 Prozent höher bei 12.632 Punkten.

1 - Vorgaben aus den USA

Am Donnerstag bleiben die Börsen in Amerika geschlossen, das Land feiert den Unabhängigkeitstag am 4. Juli. Allerdings hat die Wall Street am Vorabend des Nationalfeiertags noch einmal zugelegt. Alle drei großen Indizes gingen an der New Yorker Börse auf Allzeithochs aus dem Handel. Der Dow Jones schloss 0,67 Prozent höher bei 26.966 Punkten. Für den S&P 500 ging es um 0,77 Prozent auf 2995,82 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,74 Prozent auf 7857,69 Punkte.

Getrieben werden die Märkte derzeit von der Hoffnung auf neue Zinssenkungen der US-Notenbank Fed. Es mehren sich die Anzeichen, ...

