Andritz informiert über einen neue Auftrag. Der internationale Technologiekonzern erhielt von Cartiere del Polesine den Auftrag zum Umbau einer bestehenden OCC-Linie inklusive Rejektaufbereitung in der Anlage in Adria, Italien. Zusätzlich zu allen wichtigen Prozesskomponenten wird Andritz auch zwei neu entwickelte PrimeScreen X Sortierer in der ersten Stufe der Feinsortierung sowie in der Fraktionierung installieren. Die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2020 geplant.

