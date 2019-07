ams hat eine formelle Absichtserklärung unterzeichnet, um im Bereich der Bildsensoren mit SmartSens Technology, einem weltweiten Anbieter von Hochleistungs-CMOS-Bildsensoren, zusammenzuarbeiten. "Diese Zusammenarbeit ergänzt den strategischen Ansatz von ams, das Portfolio in allen drei 3D-Technologien - Active Stereo Vision (ASV), Time-of-Flight (ToF) und Structured Light (SL) - aus-zubauen bei gleichzeitiger Beschleunigung der Markteinführung noch differenzierterer neuer Produkte", informiert das Unternehmen. Um einen erwarteten Nachfrageanstieg bei 3D-Sensorlösungen in Mobilgeräten zügig abzudecken, werde der Schwerpunkt der Partnerschaft zu Beginn auf 3D-NIR-Sensoren (Near Infrared) für die Gesichtserkennung und für Anwendungen ...

