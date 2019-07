Jeder Halbleiterhersteller kann den Sigfox-Standard nun nutzen. Dadurch steht zu erwarten, dass innerhalb der nächsten Jahre zahlreiche, äußerst kostengünstige Konnektivitätslösungen auf Basis von ASICs und State-Machines auf den Markt gebracht werden. Welche Implementierungsstrategien ergeben sich für OEM daraus und welche Plattformen können OEM schon heute nutzen?

Die Visionen von Sigfox gehen sehr weit. Das neue 0G-Netz soll der Standard schlechthin für die IoT-Anbindung werden. Eine besonders energiesparende und kostengünstige Konnektivität, die in unterschiedlichen Kosten- und Leistungsklassen von 2 Euro bis 2 Cent bereitgestellt wird, soll das ermöglichen. Das Ziel ist, mit dem 0G-Netz wirklich alles anzubinden, was bisher nicht angebunden werden konnte - bis hin zur Plastiktüte für Gummibärchen.

Funktionieren soll die Anbindung der Plastiktüte durch aktivierende Funkwellen, die von einer Sigfox-Basisstation versandt werden. Diese Energie liefert dem Sender auf der Tüte die notwendige Energie, eine Sigfox-Nachricht zurückzusenden. Die Reichweite ist gegenüber RFID viel weiter, da deutlich langwelliger kommuniziert wird. Hierzu ist Sigfox derzeit auf der Suche nach einem OEM- beziehungsweise Retail-Kunden, der diese Entwicklung in einem Projekt mit Sigfox zur Serienreife bringen möchte.

Schritt für Schritt zur Massenapplikationen

Vielleicht ist das erste Anwendungsfeld dieser Technologie nicht eine Verpackung, sondern ein einfacher Gegenstand, den man orten will, weil man ihn zum Beispiel verlegt hat. So kann diese Technologie zuerst über Tracking-and-Tracing-Applikationen, in denen Sigfox ohnehin sehr stark ist, letztlich an die Türe kommen. Wir wissen es derzeit nicht genau.

Entscheidend ist aber die Tatsache, dass es technologisch mit großen Schritten in Richtung riesiger Massenapplikationen geht und dass der Weg, der real beschritten wird, ein immenses Potenzial an neuen IoT-Applikationen eröffnet. Die Technologie für die einfachste 0G-Netz-Konnektivität nennt Sigfox die 2-Cent-Technologie. Die 2 Cent bilden kostenseitig eine Analogie zu dem technologischen Fortschritt, der von aktuell 2 Euro über 20 Cent bis hin zu eben dieser 2-Cent-Technologie erzielt werden wird. Sie beschreibt dabei plakativ die erwartete Entwicklung in Dezimalschritten, ohne den genauen Preis dafür wirklich zu fixieren. Die hohen Skaleneffekte für immer günstigere Devices mit IoT-Konnektivität, die sich in diesen Preisen widerspiegeln, sind jedoch wichtig, will man das enorme Potenzial der Sigfox-Technologie erkennen, dass ...

