Der Geruch von Pappe liegt in der Luft. Es wird bedruckt, gestanzt, gefaltet und geheftet. In der Wellpappproduktion bei Tricor Packaging & Logistics mit Hauptsitz im süddeutschen Bad Wörishofen laufen im Sekundentakt Schwerwellpappkartons für die Automobil-, Chemie- oder Investitionsgüterindustrie vom Band - und mittendrin: Kuka-Roboter. "2004 haben wir einen Maschinenbauer mit der Entwicklung einer Sonderanlage beauftragt. In der Phase der Inbetriebnahme stand der Integrator jedoch unerwartet nicht mehr zur Verfügung und wir brauchten dringend die Unterstützung spezialisierter Fachkräfte", erinnert sich Lothar Heinzelmann, Leiter des Bereichs Engineering Projects bei Tricor. Die Uhr tickte, die Produktion musste zum geplanten Termin starten.

Einen kompetenten Ansprechpartner fand das Unternehmen im Kuka Customer Service. "Nach dem Anruf von Tricor haben wir sofort reagiert", beschreibt Wolfgang Wanka, Abteilungsleiter für den Bereich Application Programming bei Kuka, den ersten Kontakt. Aus dieser "Ersten Hilfe" hat sich mittlerweile eine langjährige Partnerschaft beider Unternehmen entwickelt.

Schnelle Unterstützung nach erster Kontaktaufnahme

"Nach der ersten Kontaktaufnahme mit Kuka stand keine 24 Stunden später ein Mitarbeiter des Customer Service bei uns vor der Tür", erklärt Heinzelmann. Der Mitarbeiter aus dem Service-Bereich schloss die Grundkonfiguration der Anlage ab. Zunächst mussten die Programme neu erstellt werden, da diese beim Integratorwechsel verloren gingen. "Nach der Wiederherstellung der Programmierung ging es vor ...

