Die Konjunkturflaute hinterlässt Spuren auf dem Jobmarkt. Eine Umfrage des Ifo-Instituts zeigt: Die Industrie erwartet einen Anstieg der Kurzarbeit. Ökonom sehen darin allerdings noch keine Alarmzeichen.

Rund ein Jahrzehnt nach der globalen Krise wird das Thema Kurzarbeit in Deutschland wieder mehr und mehr zu einem Thema. Die Industrie stellt sich einer Ifo-Umfrage zufolge auf einen Anstieg dieser Maßnahme ein, mit der hierzulande 2009 die Folgen der Rezession für den Arbeitsmarkt wirksam abgefedert werden konnten. Wie die am Donnerstag veröffentlichte Befragung der Forscher ergab, erwarten 8,5 Prozent der Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe Kurzarbeit in den kommenden drei Monaten. Das sei der höchste Wert seit Anfang 2013. Vor einem Jahr seien es noch 2,6 Prozent gewesen. In 3,8 Prozent der Firmen gebe es bereits Kurzarbeit.

"Die konjunkturelle Abschwächung hinterlässt allmählich ihre Spuren auf dem Arbeitsmarkt", erläuterte Ifo-Experte Timo Wollmershäuser. "Die deutsche Industrie befindet sich seit Mitte vergangenen Jahres in einer Rezession. Kurzarbeit ist ein Mittel der Wahl, wenn Unternehmen trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten ihre Fachkräfte halten wollen."

Auch wenn derzeit Jobabbaupläne bei Großkonzernen wie der Deutschen Bank, Telekom, Ford, Thyssenkrupp, ...

