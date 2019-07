Für die Covestro-Aktie war der Juni 2019 ein guter Monat. Die Aktie kannte fast nur den Weg in höhere Sphären und stieg von 38,43 Euro bis zum 1. Juli auf 46,36 Euro an. Von dem am 12. April bei 55,78 Euro erreichten Jahreshoch ist der Kurs damit zwar immer noch ein ganzes Stück weit entfernt, doch zumindest die Generalrichtung stimmte und die Korrekturphasen fielen kurz und überschaubar aus. Der wichtigste Erfolg, den die Bullen im Juni erringen konnten, war jedoch der Anstieg über die 50-Tagelinie. ... (Dr. Bernd Heim)

