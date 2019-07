Es ging in den letzten Tagen bei der Aktie der Bitcoin Group wieder etwas lebhafter zu. Seit der Wert Ende Mai das Niveau von 45,40 Euro erreichen konnte, drängen die Käufer darauf, diesen Widerstand zu überwinden. Das schien am 26. Juni fast zu gelingen, denn der Kurs stieg auf ein neues Jahreshoch bei 46,90 Euro an. Die Käufer hatten sich allerdings zu früh gefreut. Schnell setzten Gewinnmitnahmen ein und es entwickelte sich ein neuer Abwärtstrend. Dieser führte den Kurs am 2. Juli bis auf die ... (Dr. Bernd Heim)

