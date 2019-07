Wie wertvoll das Wissen aus Abschlussarbeiten sein kann und warum Interdisziplinarität nicht um jeden Preis gut ist, erklärt der Geschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Volks- und Betriebswirte.

WirtschaftsWoche: Herr Meyer-Schwarzenberger, Ihr Verband hat für den "Supermaster"-Wettbewerb aus 180 eingesendeten Masterarbeiten in Wirtschaftswissenschaften die zehn besten ausgewählt. Von künstlicher Intelligenz über psychologische Modelle bis zu Robotik-Anwendungen ist alles dabei. Mich hat bei den Finalisten überrascht, wie vielfältig diese Themen sind. Sie auch?Meyer-Schwarzenberger: Ich bin überrascht, dass sie überrascht sind. Wenn das so ist, bedeutet das, dass die Wirtschaftswissenschaften in der Öffentlichkeit noch unterschätzt werden. Das ist schade, denn sie beschäftigen sich mit Dingen, die nicht nur die Wirtschaft, sondern die Gesellschaft als Ganzes weiterbringen.

Ökonomen sind nicht nur rationale Gewinnmaximierer?Die akademische Disziplin dient natürlich auch der Optimierung von Geschäftsprozessen und dem Geldverdienen. Aber ihre Erkenntnisse helfen nicht nur Investoren und Unternehmern, sondern auch Mitarbeitern, Konsumenten, dem Fiskus und letztlich der Allgemeinheit. Vielleicht kommt das nicht immer bei den Menschen an.

Muss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...