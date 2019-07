Start-ups aus dem Versicherungsbereich haben Boomjahre hinter sich. Nun reift der Markt, wie eine Studie zeigt. Einige etablieren sich, doch andere vegetieren nur noch als Zombies vor sich hin.

Vor einigen Jahren wurden Versicherungs-Start-ups, die sogenannten Insurtechs, noch von den Fintechs, also Finanz-Start-ups, überstrahlt. Mittlerweile stehen sie selbst in der Öffentlichkeit. Bei Brancheninitiativen und -veranstaltungen nicht nur in Berlin, sondern auch in Köln, Frankfurt und München wird viel über die digitale Zukunft der oft noch angestaubt wirkenden Versicherungswelt gesprochen. Und die Insurtechs sollen aus den Ideen Wirklichkeit machen.

An Gesprächsthemen dürfte es auf den Branchentreffs der kommenden Jahren daher nicht mangeln. Denn nach rasanten Wachstumsjahren stehen die Insurtechs vor ihrer Bewährungsprobe. Ihre Anzahl, gut 130, stagniert seit zwei Jahren, zeigt die Marktstudie "Insurtech-Radar Deutschland 2019". Die Studie haben die Unternehmensberatung Oliver Wyman und der Lebensversicherungsaufkäufer Policen Direkt erstellt. Ihre Ergebnisse lagen der WirtschaftsWoche exklusiv vorab vor. Ein erstes Ergebnis: Im längeren Rückblick seit dem Jahr 2000 haben von 183 Gründungen 49 aufgegeben oder sich anderen Geschäftsfeldern zugewandt. "Der Markt reift", sagt Insurtech-Experte und Studien-Co-Autor Nikolai Dördrechter. Für ihn ist die aktuelle Entwicklung keine Überraschung: "Das rasante Wachstum bei der Anzahl der Insurtechs konnte nicht unendlich weitergehen."

Schon bleiben erste Unternehmen auf der Strecke. Acht von ihnen vegetieren laut Studie nur noch als "Zombies" vor sich hin, darunter Beteiligungen von Versicherern mit hohen Investitionen. Hier drohten der Studie zufolge schmerzhafte Abschreibungen. Zwar stünden "richtige Einschläge in die Bilanzen der Investmentvehikel der Primärversicherer" noch aus. Weil einige Versicherer offene Taschen und Anlagedruck hätten, steige die Wahrscheinlichkeit von Fehlinvestitionen aber.

Partnerschaften für die erfolgreich Etablierten

Gleichzeitig können Insurtechs durchaus Erfolge vorweisen. 20 von ihnen haben sich laut Studie etabliert oder stehen kurz davor - etwa der digitale Versicherungsmakler Wefox und der Kfz-Versicherer Friday, die im ersten Quartal 2019 je über 100 Millionen Euro bei Investoren einsammelten. Damit landeten sie von Januar bis März sogar unter den Top-5-Finanzierungen bei Insurtechs ...

