Deutsche Bank Aktie: Unglaubliche Entwicklung Die Aktie der Deutschen Bank ist am Mittwoch ein Spiegelbild der eigenen Chancen am Markt gewesen. Während einige Akteure dem Papier überhaupt kein Entwicklungspotenzial zuschreiben, sind andere der Meinung, es müsse scharf nach oben gehen. Ein Bankhaus ist der Meinung, die neuen Kursziele sollten bei 4 Euro liegen. Andere sind der Meinung, die Ziele lägen deutlich weiter oben. Insofern hat sich der Wert am Mittwoch entsprechend volatil gezeigt. Deutsche ... (Mark de Groot)

Den vollständigen Artikel lesen ...