Der Packaging Summit 2019 stand ganz im Zeichen der aktuellen Diskussionen zum Thema Kunststoff. "Bei Arburg beschäftigen wir uns schon lange mit dem Themenkomplex Ressourcen-Effizienz und Circular Economy. Wir haben das Problem verstanden, die Dimension erkannt und tragen mit all unseren Kräften zur Lösung bei", betonte Gerhard Böhm. Der Geschäftsführer Vertrieb bei Arburg zieht ein durchweg positives Fazit: "Beim zweitägigen Event haben wir gemeinsam mit namhaften Experten beleuchtet und diskutiert, wie Circular Economy für Verpackungsprodukte gelingen kann. Wir haben gezeigt, wie sich die Kunststoffindustrie den aktuellen Herausforderungen stellt und welche ressourceneffiziente Lösungen und Innovationen wir für eine geschlossene Kreislaufwirtschaft heute und in Zukunft zu liefern vermögen." Gesamte Wertschöpfungskette betrachtet In mehr als einem Dutzend Fachvorträgen wurden verschiedenste Aspekte der Verpackungstechnik beleuchtet. So stellten beispielsweise Referenten von BASF, Ludwigshafen, Borealis, Wien, und Henkel, Düsseldorf, neue Materialien vor sowie ihre Aktivitäten, um Kunststoffe in die Wertschöpfungskette zurückführen und Recylate verarbeiten zu können. Arburg und die Werkzeugpartner Stackteck, Ontario, Kanada, und Foboha, Haslach, präsentierten Verfahren, Trends und Maschinentechnik speziell für die Verpackungsbranche. Der IML-Experte Verstraete, Düsseldorf, zeigte, wie sich mit Hilfe unsichtbarer Wasserzeichen Kunststoffverpackungen mit einem "Digitalen Recycling Pass" ausstatten und sortenrein sortieren lassen. Erema, Ansfelden, Österreich stellte verschiedene Leuchtturmprojekte zum Thema Recycling vor, während Global-Flow, Korntal-Münchingen, grundsätzlich auf das Entsorgen und Verwerten von Sekundärrohstoffen einging. Mit Thorsten Kühmann und Dr. Rüdiger Baunemann waren zudem Vertreter des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Frankfurt, und von Plastic Europe Deutschland, Frankfurt, präsent. Die beiden gaben aus Verbandssicht einen Ausblick, welchen Herausforderungen sich die Branche in Zukunft stellen wird. Nicht nur Theorie, sondern auch Praxis In den Vortragspausen hatten die Teilnehmer ausgiebig Gelegenheit, ausgewählte Verpackungsanwendungen live zu sehen. So produzierte beispielsweise ein elektrischer Allrounder 520 A mit 1.500 kN Schließkraft herkömmliche Kaffeekapseln aus PP mit einer 0,02 mm dünnen Barriereschicht, während ein hybrider Allrounder 920 H mit 5.000 kN Schließkraft und 48-fach-Werkzeug ebenfalls Kaffeekapseln herstellte, aber aus einem Biomaterial. Zwei hybride Maschinen in Packagingausführung demonstrierten die Leistungsfähigkeit speziell für die Verpackungstechnik: Ein Allrounder 820 H mit 3.700 kN Schließkraft und dem Optionspaket "Dünnwandartikel" fertigte vier IML-Becher in 4 Sekunden Zykluszeit. Ein hybrider Allrounder 630 H mit 2.300 kN Schließkraft und dem Optionspaket "Verschlüsse" stellte je 48 Getränkeverschlüsse in 3,3 Sekunden Zykluszeit her. Wie sich mit diesen Maschinen und geeigneter Werkzeugtechnik eine nachhaltige Prozessführung beim Spritzgießen erreichen lässt, erläuterte Reiner Schmid, Application Manager Packaging bei Arburg, in seinem Vortrag. Der Trend gehe hin zu einer direkten Messung von Innendruck und Temperatur sowie der Werkzeugatmung via induktiver Wegsensoren, wodurch sich der Füllprozess und die Produktqualität deutlich optimieren ließen. Das spiele gerade bei neuen und recyclierten Materialien eine wichtige Rolle. Neue Lösungen für die Circular Economy Ein Höhepunkt des Packaging Summits war die abschließende Podiumsdiskussion, die Guido Marschall von Plas.TV moderierte. Dabei diskutierten Gerhard Böhm (Arburg), Thorsten Kühmann (VDMA), Manfred Hackl (Erema), Prof. Dr. Hans-Josef Endres (IfBB Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe, Hochschule Hannover) und Philip Knapen (Borealis) über die aktuelle Situation der Verpackungsbranche, die im Rahmen des Events gewonnenen Erkenntnisse und künftige Aufgaben. Dabei waren sich die Experten einig, wie wichtig die Zusammenarbeit aller in der Wertschöpfungskette Beteiligter ist. Gerhard Böhm ging in der Diskussionsrunde auch darauf ein, wie Arburg mit dem neuen Programm "Arburg Green World" seine Aktivitäten rund um den Themenbereich Ressourceneffizienz und Circular Economy bündelt. Beispiele hierzu werden auf der Messe K 2019 zusammen mit Partnern vorgestellt. (sf)

