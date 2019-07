++ Wichtige europäische Indizes eröffnen nach neuen Höchstständen an der Wall Street höher ++ DE30 könnte sich der 13.000 Punkte-Marke annähern ++ Commerzbank durch JPMorgan herabgestuft ++In den letzten Wochen haben sich die globale Realwirtschaft und die globalen Aktienmärkte in entgegengesetzte Richtungen entwickelt. Die Realwirtschaft hat sich weiter verschlechtert, wobei einige Zentralbanken bereits die Zinsen gesenkt haben und andere dabei sind, die Voraussetzungen für eine expansive Geldpolitik zu schaffen. Aktien setzten wiederum ihre Rallye fort, was zusätzlich durch den beim G20-Gipfel vereinbarten "Waffenstillstand" zwischen den USA und China gestützt wird. Aufgrund der allgemein höheren Risikobereitschaft erreichte die Wall Street am Mittwoch kurz ...

