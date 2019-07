Steinhoff -0.75% KursTrendCom (KTRENDIT): Ich bin wirklich zu blöd den "Markt" hier zu verstehen. Steinhoff schließt ein CVA mit den Gläubiger und "der Markt" lässt die Aktie immer weiter fallen. Oder glaub "der Markt" wirklich das dieses CVA noch scheidert? Das Management zögert es einfach so heraus bis es nicht mehr geht. Die PIK Zinsen fallen erst ab Umsetzung an (nachträglich ausgehandelt). Mit Zinseszins dürft dies einen Wert pro Monat von mehr als 50 Mio € ausmachen. Ein CVA ist eine Vereinbarung welche dem Unternehmen sichert, dass es damit existieren kann und Gewinn macht. Es sichert den Gläubiger laut Vorschlag 59% ihrer Schulden dann aber komplett besichert. Besonders die unbesicherten Schulden werden einiges an Wert verlieren. Die Umsetzung ist ...

