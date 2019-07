Bundesernährungsministerin Klöckner will Onlinehändler verpflichten, gesundheitsgefährdende Produkte nicht mehr auszuliefern. Die Zahl der beschlagnahmten Lebensmittel steigt auf Rekordwert.

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) plant ein Gesetz, um Betreiber von Internet-Shopping-Plattformen wie Amazon zum Kampf gegen Lebensmittelbetrug zu verpflichten. Eine besondere Schwierigkeit bei der Überwachung des Onlinehandels bestehe darin, sagte Klöckner der WirtschaftsWoche, dass Betreiber von Internetplattformen nicht selbst Produkte in den Verkehr brächten, sondern nur die Plattform zur Verfügung stellen und in der Regel nicht wegen Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften belangt werden könnten. "Das muss sich ändern", so Klöckner.

Künftig sollten Plattformbetreiber "aktiv dazu beitragen, dass gesundheitsgefährdende Produkte nicht bei den Käuferinnen und Käufern landen". Dazu will die Ministerin die Behörden verpflichten, eine Warnung vor einem bestimmten Produkt künftig ...

