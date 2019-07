HV Maschinenfabrik Heid (1): Gratulation zum 80er! Viele Tage lang beschäftigte mich die Qual der Wahl: voestalpine-HV oder Heid-HV besuchen? Beide fanden am 3.7.19 statt. Für voestalpine sprachen der Shuttlebus ab Westbahnhof, der Abschied von Eder, die Riesenschar an Aktionären aus ganz Österreich, die Gewichtung in meinem Depot und der Wunsch nach Antwort auf viele Fragen, wie es mit der voestalpine weitergeht. Für Heid sprach die familiäre Atmosphäre, in vielen Jahren habe ich kaum je gefehlt. Eindrücke von der Vorjahrs-HV: https://christian-drastil.com/2018/07/25/heid_als_highlight_der_hv-saison_und_gunter_rothenberger_mit_mir_auf_einem_bild_gunter_luntsch Ich zog also mein inneres Faultier zu Rate, und es beschied mir salomonisch: Dorthin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...