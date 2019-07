Die BaFin hat eine Geldbuße in Höhe von 170.000 Euro gegen die seit Jänner auch in Wien gelistete Eyemaxx festgesetzt. Hintergrund ist ein Verstoß gegen § 115 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 117 Nummer 2 in Verbindung mit § 115 Absatz 2 Nr.3 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Eyemaxx hatte der Öffentlichkeit den Halbjahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2017/2018 teilweise nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Das Unternehmen kann gegen den Bußgeldbescheid Einspruch einlegen. Börseneuling Frequentis: Die Analysten der BankM stufen Frequentis initial mit Kaufen und Kursziel 24,79 Euro ein.Frequentis ( Akt. Indikation: 17,86 /18,08, -0,28%) Börseneuling Aluflexpack: Beim Börsengang der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...