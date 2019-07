Zuletzt ist der Bitcoin unter die Marke von 10.000 Dollar gefallen, Experten warnten vor einem Abwärtsstrudel. Diese Gefahr ist erst einmal abgewendet.

Der Bitcoin bewegt sich derzeit nur in Extremen: Am Donnerstag ging es für die weltweit größte Kryptowährung wieder nach oben - zeitweise um mehr als 400 US-Dollar auf bis zu 12.000 Dollar. Zuletzt notierte der Bitcoin an der Kryptobörse Bitstamp bei gut 11.800 Dollar.

In diesem Jahr hat sich der Wert eines Bitcoin mehr als verdoppelt. Zeitweise legte der Kurs täglich mehr als 1000 Dollar zu und erreichte in der vergangenen Woche fast die Marke von 14.000 Dollar. Am Dienstag war die Kryptowährung aber unter die Marke von 10.000 Dollar gefallen.

Timo Emden vom Analysehaus Emden Research hatte deshalb vor einem Abwärtsstrudel gewarnt. "Sollten bei 10.000 Dollar keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...