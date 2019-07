DGAP-News: Value Management & Research AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Value Management & Research AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 15.08.2019 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-07-04 / 15:03 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Value Management & Research AG Kronberg im Taunus - ISIN DE000A1RFHN7 - - WKN A1RFHN - Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, den 15. August 2019 um 11:00 Uhr (Einlass ab 10:00 Uhr) Hamburger Business Center, Berliner Bogen Erdgeschoss, Aufgang C, links Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg Tagesordnung 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Value Management & Research AG, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2018, sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Absatz 1, 315a Absatz 1 HGB* Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen stehen im Internet unter http://vmr-group.de/hauptversammlung/ zur Verfügung. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung ausgelegt sein. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss bereits gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung vorgesehen. 2. *Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitglied des Vorstands Herrn Eugen Fleck für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats entscheiden zu lassen. 4. *Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019* Der Aufsichtsrat schlägt vor, die bdp Revision und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Danziger Straße 64 in 10435 Berlin, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen. 5. *Wahlen zum Aufsichtsrat* Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 AktG sowie § 10 der Satzung aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Der Aufsichtsrat schlägt vor a) Sönke Bellmann, Bankkaufmann, Bodrum, Türkei b) Herrn Peer Reichelt, Vorstand der Netfonds AG, Hamburg c) Herrn Klaus Schwantge, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Netfonds AG, Frankfurt am Main für Zeit vom Ende der Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn ihrer Amtszeit beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die vorgeschlagenen Personen sind Mitglied in folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen. a) Sönke Bellmann Vorsitzender des Aufsichtsrats der Arvbo Erbbau AG, Hamburg b) Peer Reichelt Argentos AG, Frankfurt am Main, Aufsichtsrat 4Free AG, Hamburg, Aufsichtsrat NFS Capital AG, Ruggell, Liechtenstein, Verwaltungsrat VOC AG, Ruggell, Liechtenstein, Verwaltungsrat c) Klaus Schwantge Vorsitzender des Aufsichtsrats der Netfonds AG, Hamburg Für den Fall seiner Wahl in den Aufsichtsrat ist vorgesehen, Herrn Klaus Schwantge als Kandidaten für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats vorzuschlagen. Der zur Wahl vorgeschlagene Herr Klaus Schwantge verfügt über besonderen Kenntnisse auf dem Gebiet der Rechnungslegung. Die Gesamtheit der vorgeschlagenen Personen verfügt über umfangreiche und vielschichtige Branchenkenntnisse im Finanzsektor, in der Vermögensverwaltung und der Informationstechnologie. Herr Reichelt ist alleiniger Gesellschafter der PR Capital Vermögensverwaltung UG, Hamburg, die in Höhe von 9,93 % an der Gesellschaft beteiligt ist und der Gesellschaft ein Darlehen in Höhe von TEUR 129 gewährt hat. Zwischen den übrigen zur Wahl vorgeschlagenen Personen und dem Unternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär bestehen keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen. Lebensläufe der vorgeschlagenen Personen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://vmr-group.de/hauptversammlung/ veröffentlicht. 6. *Beschlussfassung über die Sitzverlegung der Gesellschaft nach Hamburg und die entsprechende Änderung der Satzung* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: a) Der Sitz der Gesellschaft wird von Kronberg im Taunus nach Hamburg verlegt. b) § 1 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst. '_Der Sitz der Gesellschaft ist Hamburg._' 7. *Beschlussfassung über die Aufhebung des vorhandenen genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Änderung der Satzung* Die Satzung der Gesellschaft enthält in § 6 ein genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2018), das den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, bis zum 14. August 2023 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Nach teilweiser Ausnutzung dieser Ermächtigung besteht das genehmigte Kapital derzeit noch in Höhe von EUR 903.297,00 zur Ausgabe von bis zu 903.297 neuen Stückaktien. Das bestehende genehmigte Kapital soll aufgehoben werden und ein neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2019) geschaffen werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die folgenden Beschlüsse zu fassen: a) Das Genehmigte Kapital 2018 in § 6 der Satzung wird aufgehoben. b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 14. August 2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.503.294,00 durch Ausgabe von bis 1.503.294 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ist dabei nur in den folgenden Fällen zulässig: - bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn die Aktien der Gesellschaft an der Börse gehandelt werden, die Kapitalerhöhung zehn vom Hundert des Grundkapitals nicht übersteigt, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung, und der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Absatz 1 und 2, 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Auf den Betrag von 10 % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf die Aktien entfällt, die aufgrund einer anderen entsprechenden Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise veräußert werden, soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist; - bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie zum

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 04, 2019 09:03 ET (13:03 GMT)