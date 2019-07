Die Wirtschaftsvereinigung Stahl warnt vor erheblichen Risiken bei der Versorgung durch den Kohleausstieg. Strom müsse bezahlbar und jederzeit verlässlich verfügbar sein.

Die Stahlbranche in Deutschland hat angesichts der Diskussion um die Stromversorgung in Deutschland vor Risiken für die Schwerindustrie gewarnt. "Vor dem Hintergrund des Kohleausstiegs drohen für die Stahlunternehmen in Deutschland erhebliche Risiken für die Versorgungsstabilität und Kosten durch Transportengpässe", sagte der Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Hans Jürgen Kerkhoff, ...

