Most Actives des Handelstages: Osram Call http://bit.ly/2XR8IGG Nach einem schwungvollen Start in den Tag hat sich im Dax dann doch nur wenig getan. Weiter angetrieben von Hoffnungen auf eine anhaltend lockere Geldpolitik der Notenbanken war der Leitindex noch am Morgen mit 12 656 Punkten auf ein neues Hoch seit August geklettert. Auslöser für die jüngsten Zinsfantasien war die Nominierung Christine Lagardes als neue EZB-Chefin. Mangels Unterstützung der Wall Street geht den Anlegern schnell die Puste aus. Der US-Aktienmarkt bleibt wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen. Keine drängenden Themen - Geldmarktpolitik der EZB eingepreist.