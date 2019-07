Das Höchste Gericht hatte die Frage nach der Nationalität eigentlich verboten. Doch der US-Präsident und das Justizministerium geben sich optimistisch.

Bei der geplanten US-Volkszählung 2020 soll die Staatsangehörigkeit nach dem Willen von Präsident Donald Trump trotz juristischer Widerstände miterhoben werden. Es sei wichtig für die USA, dass die Frage "Sind Sie ein Bürger der Vereinigten Staaten?" in dem Census berücksichtigt werde, schrieb Trump am Donnerstag bei Twitter. Deshalb arbeiteten Regierungsmitarbeiter auch am Unabhängigkeitstag daran und seien im Dienst.

In der vergangenen Woche hatte das ...

