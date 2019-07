Frank Thelen, "Supermaster"-Laudator und Deutschlands bekanntester Investor, erklärt, warum es in Deutschland an bahnbrechenden Innovationen mangelt - und warum er einst sein Informatik-Studium abbrach.

WirtschaftsWoche: Herr Thelen, wird die deutsche Wirtschaft gerade von der Konkurrenz aus China und dem Silicon Valley abgehängt?Frank Thelen: Schaut man sich den Kapitalmarkt an, sprechen die Zahlen für sich. Nimmt man aus den USA Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft und aus China Baidu, Alibaba und Tencent kommen diese zusammen auf 4,5 Billionen Euro Marktwert. Der gesamte Dax schafft es gerade mal auf 1,1 Billionen Euro. Die gute Nachricht ist: Diese Konkurrenz besteht aus Internetunternehmen, die auf einer bestimmten Innovationswelle groß wurden. Diese Welle haben wir verpasst, aber es werden weitere Folgen.

Welche Technologien werden Ihrer Ansicht nach die nächste Welle prägen?Elektromobilität, künstliche Intelligenz, die Blockchain, Quantum-Computing. Hier haben sich bislang noch keine Marktführer etabliert und Deutschland ist darin technisch gut aufgestellt. Wir haben sehr gute Tech-Unis, brillante Ingenieure und solide Forschungsprogramme.

Wo ist der Haken?Was uns fehlt, ist der Mut und das Kapital, hieraus Tech-Champions zu gründen und vielleicht auch ein bisschen die Weitsicht, dass sich etwas verändern muss.

Wo soll in Deutschland das Geld denn herkommen?Unsere Renten- und Krankenversicherungen sollten jährlich zwei bis drei Prozent ihres Kapitals in Wagniskapital stecken, das würde nicht nur dem deutschen Innovationsmarkt zu Gute kommen, sondern sehr wahrscheinlich auch eine höhere Rendite bedeuten.Bevor wir Geld aus der Sozialversicherung verteilen, müssten nicht Sie als privater Investor ebenfalls mehr dafür tun?Mit dem Kapital, was mir zur Verfügung steht und meiner Erfahrung versuche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...