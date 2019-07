Mit 45 Hallen, Sälen und Studios und bis zu 12.500 möglichen Besuchern im gesamten Haus eröffnete im April 2018 das RheinMain CongressCenter (RMCC) in Wiesbaden. Angesichts seiner Dimensionen - allein die Veranstaltungsfläche liegt bei 20.000 m2 - verlangte die Integration des Neubaus in das Stadtgefüge besondere Aufmerksamkeit. Das Architekturbüro Ferdinand Heide entschloss sich für die Trennung des Baukörpers in zwei Teile, zwischen denen eine Freitreppe als öffentlicher Übergang die Innenstadt-Achse fortführt. Markant sind beiden Teilen Kolonnaden vorgelagert. Durch die in Sichtbeton ausgeführte Stützenreihe vor der großen Halle 1 fällt der Blick auf eine mit Holz in warmem Naturton verkleidete Wand im Gebäudeinneren. Die Stützen vor Halle 2 wiederum sind mit Naturstein in warmen Tönen verkleidet und reihen sich vor einer schwarzen Fläche auf.

Um dem Gebäude im seinem nächtlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...