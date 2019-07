Man reibt sich verblüfft die Augen: Tesla ist wieder da! Laut übereinstimmender Medienberichte hat der US-amerikanische Elektroautobauer Tesla mal eben einen Rekord aufgestellt. Gemeint sind die Auslieferungszahlen für das zweite Quartal. Sage und schreibe 95.200 Wagen hat der Konzern nach eigenen Angaben in den letzten drei Monaten an den Mann und an die Frau gebracht. Damit habe Tesla seinen bisherigen Bestwert übertroffen berichtete etwa die Frankfurter Allgemeine. Steigender Aktienkurs Diese ... (Claudia Wallendorf)

