Der Chef des Hydrogen Councils - einem Zusammenschluss von Industriekonzernen, der Wasserstoff voranbringen soll -, fordert einen raschen Ausbau des Tankstellennetzes und Subventionen der Politik.

Monsieur Franc, welche Rolle kann Wasserstoff in unserem Energiemix der Zukunft spielen?Franc: Wasserstoff wird einer der großen Vektoren, wenn es darum geht, saubere, erneuerbare Energie zu transportieren: von dort, wo sie gewonnen wird, dorthin, wo sie verbraucht wird. Wasserstoff ist ein perfekter Energiespeicher. Wenn also Deutschland darüber debattiert, wie die Energiewende und der Netzausbau gelingen kann, dann könnte eine Lösung Wasserstoff sein. Eine Technik, die übrigens so nicht nur hilft, die Probleme der erneuerbaren zu lösen. Mit Wasserstoff können auch fossile Energieressourcen geschont und sogar sauber gemacht werden.

Die Versprechungen gibt es schon lange. Bislang sehen wir dennoch keinen Durchbruch der Technik, etwa im Verkehrssektor. 60 Millionen Fahrzeuge sind derzeit in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...