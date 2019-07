In Erwartung neuer Zahlen zum US-Arbeitsmarkt zeigen sich Aktienanleger in Asien am Freitag vorsichtig. Nikkei und Topix tendierten kaum verändert.

In Japan haben sich Aktienanleger am Freitag vor der Veröffentlichung neuer US-Konjunkturdaten zurückgehalten. Im Laufe des Tages sollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...